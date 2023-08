Stahlindustrie: Bei Voestalpine gehen gleich drei Vorstandsmitglieder

Neben Ottel muss Voestalpine zwei weitere Vorstandsmitglieder ersetzen. Vorstandsmitglied Peter Schwab stehe aus persönlichen Gründen nach Auslaufen seines Vertrages am 31. März 2024 nicht weiter zur Verfügung. Ein Nachfolger werde bereits gesucht. Vorstandskollege Franz Rotter verabschiede sich Ende März 2024 in den Ruhestand. Über seine Nachfolge im Vorstand werde in der Aufsichtsratssitzung am Dienstag entschieden.