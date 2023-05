Stahlindustrie Klöckner & Co bezieht CO2-reduzierten Stahl von Salzgitter

23. Mai 2023

Ab 2025 liefert Salzgitter den klimaschonenden Werkstoff an den Duisburger Stahlhändler. Klöckner & Co will so seine Verfügbarkeit von grünem Stahl erheblich erhöhen.