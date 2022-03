Stahlindustrie Lech-Stahlwerke stoppen Produktion – wegen hohen Strompreisen

10. März 2022

Das Elektro-Stahlwerk in Meitingen produziert jährlich über eine Millionen Tonnen. Bild: Bild: dpa

In Bayern legen die Lech-Stahlwerke die Produktion für einige Tage still. Das Unternehmen kündigte an, die weitere Strompreisentwicklung zu beobachten.