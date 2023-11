Stahlindustrie: Muss grüner Rohstahl made in Germany sein?

Für die Produktion von grünem Wasserstoff in Elektrolyseuren – also nicht auf Erdgasbasis – sei „natürlich grüne Energie erforderlich, die erschwinglich ist“. Im Norden Europas, in Schweden oder Norwegen, gebe es diese günstigere Energie, gemeint ist mit Hilfe von Wasser- und Windkraft erzeugte Energie, im Süden Europas Solarenergie. „Wir plädieren dafür“, sagte Windt im „Chefgespräch“, „die Möglichkeit, das Ganze vielleicht in einem Energieverbund von der politischen Seite her zu beleuchten, ob man nicht die wirklich energieintensiven metallurgischen Prozesse eher in solche Regionen verlagert, aber dafür in der Weiterverarbeitung ausbaut, wo die Qualität des Endprodukts sichtbar entsteht.“ Die Weiterverarbeitung, sagte Windt, sei „der Kern“ des Bereichs, in dem die „Arbeitsplätze ausgeweitet werden“ könnten. Es gehe ihr, sagte Windt, dabei nicht konkret um Standorte wie den Stahlstandort Duisburg, sondern „grundsätzlich um die Energiekosten in Deutschland“.