Stahlindustrie: Salzgitter-Chef schlägt bei Stahl AG moderatere Töne an

In der Diskussion um die Gründung einer Deutschen Stahl AG mit Thyssen-Krupp hat Salzgitter-Chef Heinz Jörg Fuhrmann moderatere Töne als zuletzt angeschlagen. „Das ist nur dann eine Option, wenn ein Konzept gefunden würde, das geeignet ist, auch Salzgitter perspektivische Vorteile zu bieten“, sagte der Manager in einen vorab veröffentlichten Interview der „Welt am Sonntag“. Das habe es bislang aber noch nicht gegeben. „Ich möchte jedoch nicht ausschließen, dass es dies eines Tages geben kann. Wir sind aufgeschlossen: Wir können, aber wir müssen nicht.“ Die Latte liege jedenfalls hoch.