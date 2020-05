Stahlindustrie: Salzgitter dämpft Hoffnungen auf Zusammenschluss mit Thyssen-Krupp

In Kreisen der Gewerkschaft gibt es die Hoffnung, dass das Land NRW sich bei Thyssen-Krupp und für ein Bündnis mit Salzgitter stark macht. „Wir sind mit der Unternehmensspitze von Thyssen-Krupp und den Sozialpartnern in enger Abstimmung über die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen sowie die klimaneutrale Produktion der Zukunft“, hatte das NRW-Wirtschaftsministerium am Dienstag erklärt.