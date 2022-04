Stahlindustrie: Stahlsparte von Thyssen-Krupp schickt 1300 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die Stahlsparte von Thyssen-Krupp hat als Reaktion auf die Einbußen in Folge des Ukraine-Kriegs für einen Teil der Beschäftigten Kurzarbeit beschlossen. Rund 1300 von etwa 18.000 Mitarbeitern seien in Duisburg und an weiteren Standorten der Thyssen-Krupp Steel Europe AG betroffen, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters.