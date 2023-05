Stahlindustrie: Thyssen-Krupp fährt im zweiten Quartal Verlust ein – Gewinn schrumpft

Als Erfolg konnte Merz darauf verweisen, dass der am Markt vielbeachtete Free Cashflow vor M&A im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) erstmals seit Jahren auf einen leicht positiven Wert steigen könne. Bislang hatte Thyssen-Krupp einen mindestens ausgeglichenen Wert in Aussicht gestellt. Im abgelaufenen Quartal lag der Wert bei minus 216 Millionen Euro nach zuletzt minus 772 Millionen Euro.