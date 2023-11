Stahlindustrie Muss grüner Rohstahl made in Germany sein?

Es gibt dazu, wie immer, unterschiedliche Studien. Im Herbst erst hat eine Studie der branchenübergreifenden Fachkommission „HySteel“ des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verbands (DWV) argumentiert, dass es unterm Strich effizienter sei, den Aufbau von Direktreduktionsanlagen vor Ort, also in Deutschland, zu fördern. „Insgesamt“, so das Kernargument, ergebe sich ein „Kostenvorteil für den Betrieb einer DRI-Anlage in Deutschland“ gegenüber dem Import von Eisenschwamm (HBI) aus „kostengünstigeren Regionen“. Außerdem gebe es „qualitative Kriterien“, die für eine heimische Lösung sprächen. „Resilienz und Technologieinnovationen sind aus industriepolitischer Sicht entscheidende Faktoren für eine (umfangreiche) Eigenproduktion von Wasserstoff und DRI“, heißt es in der Studie. Wie hältst Du’s mit der nationalen „Resilienz“? Die Frage hat zuletzt immer mehr an Gewicht gewonnen. Aber wie schwer wiegt sie, wenn der Partner ein anderer EU-Staat ist, nachweislich demokratisch und nicht allzu weit weg?