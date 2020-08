Stahlkonzern: Coronakrise sorgt bei Voestalpine für Verlust

Besser lief es in China, wo es an den Standorten eine Auslastung auf Vorkrisenniveau gegeben habe, erklärte der Konzern. Die Stahlindustrie des Landes hatte ihre Produktion selbst auf dem Höhepunkt der Pandemie nicht oder nur geringfügig reduziert. Als Folge dessen sei die Nachfrage nach Eisenerz am Weltmarkt gestiegen, was die Preise in die Höhe trieb. Hinzu gekommen sei die Angst, dass es aufgrund der Pandemie zu Lieferausfällen in den Eisenerz produzierenden Regionen wie etwa Brasilien kommen könnte.