Stahlkonzern: Emirates Steel Arkan aus Abu Dhabi greift nach Thyssens Stahlsparte

Der designierte Vorstandsvorsitzende Miguel Ángel López Borrego erbt die Aufgabe, Thyssen-Krupp zu sanieren, wobei die Aufgabe, das Stahlgeschäft zu veräußern, die dringlichste sein dürfte. López Borrego tritt am 1. Juni die Nachfolge von Martina Merz an. Ebenso wie sie wird er mit dem Widerstand der Gewerkschaften, hohen Pensionsverpflichtungen und schwankenden Gewinnen zu kämpfen haben. Frühere Versuche, die Sparte mit einem Konkurrenten zu fusionieren, scheiterten ebenfalls an Meinungsverschiedenheiten über die Bewertung und an kartellrechtlichen Bedenken.