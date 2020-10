Stahlkonzern in der Krise NRW-Regierung schaltet sich bei Thyssenkrupp Steel ein

Der britische Konzern Liberty Steel will Thyssenkrupp Steel Europe übernehmen, trifft aber bei den Stahlkochern in Duisburg auf Skepsis. Sie haben einen Einstieg vom Bund beziehungsweise vom Land gefordert - bislang ohne Erfolg. Pinkwart bekräftigte dies. Ministerpräsident Armin Laschet und er hätten diese Frage klar beantwortet. „Da sehen wir keine neue Situation.“ Vor allem Liberty-Chef Sanjeev Gupta sorgt in Duisburg für Irritationen. In den britischen Medien wurde Gupta in den vergangenen Jahren zwar häufig als möglicher Retter der britischen Stahlindustrie gefeiert. Die BBC bezeichnete ihn in einer Dokumentation gar als „Man of Steel“ – eine Anspielung auf den gleichnamigen Superman-Film.