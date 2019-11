Stahlkonzern: Schwache Nachfrage aus der Autoindustrie: Voestalpine kassiert Jahresziel

Höhere Rohstoffpreise und eine schwächere Nachfrage der Automobilindustrie setzen dem österreichischen Stahlkonzern Voestalpine stärker zu als gedacht. Der Vorstand kassierte am Mittwoch sein Jahresziel und rechnet nun für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2019/20 mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von etwa 1,3 Milliarden Euro. Bisher hatte das Unternehmen mit Sitz in Linz einen gegenüber dem Vorjahr stabilen Gewinn in der Größenordnung von 1,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.