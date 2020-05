Stahlkonzern: Thyssen-Krupp rutscht tief in die Verlustzone

Der in der Krise steckende Stahl- und Industriekonzern Thyssen-Krupp ist im zweiten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahrs 2019/20 noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die negativen Folgen der Corona-Pandemie belasteten vor allem das Automobil- sowie das Stahlgeschäft, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte.