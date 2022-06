Stahlkonzern übernimmt Werft in Wismar Thyssenkrupp vollzieht eine drastische Kehrtwende

Zuletzt wartete in den gewaltigen Hallen der Werft in Wismar das größte Kreuzfahrtschiff der Welt – die Global Dream – auf seine Vollendung. Das Schiff mit Platz für 9500 Passagiere ist bereits zu etwa 75 Prozent fertiggestellt. Doch dass die restlichen Arbeiten in Wismar stattfinden, ist unwahrscheinlich. Schon im Laufe des Jahres 2024 will TKMS hier schließlich U-Boote bauen. Entscheidend dafür seien aber neue Bestellungen durch den Bund, sowie Investitionen in den Umbau der Werft, erklärten Insolvenzverwalter Christoph Morgen und TKMS-Chef Burkhard bei der Vorstellung der Pläne in Wismar.