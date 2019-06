Stahlkonzern: Voestalpine erhält Großauftrag von Rolls-Royce

WienDer Stahlkonzern Voestalpine hat von der Triebwerkssparte von Rolls-Royce einen Zehn-Jahres-Auftrag an Land gezogen. Produziert werde anspruchsvolles Vormaterial für Triebwerksscheiben, wobei die ersten Lieferungen an Rolls-Royce 2020 erfolgen sollen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zum Auftragswert machte Voestalpine keine Angaben. Branchenkenner gehen von einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag aus.