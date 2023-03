Stahlkonzern: Voestalpine investiert 1,5 Milliarden Euro in Elektroöfen

Der Linzer Stahl- und Verarbeitungskonzern Voestalpine investiert rund 1,5 Milliarden Euro in die Errichtung von zwei Elektroöfen. An den Standorten in Linz und Donawitz soll ab 2024 mit dem Bau von je einem Elektrolichtbogenofen begonnen werden, teilte das österreichische Unternehmen am Mittwoch mit. Die Inbetriebnahme der beiden Aggregate sei für 2027 geplant. Der Aufsichtsrat habe bereits grünes Licht für das Vorhaben gegeben.