Stahlkrise Thyssenkrupp spricht mit Bundesregierung über temporäre Staatsbeteiligung

Unternehmenschefin Martina Merz hält sich alle Möglichkeiten offen. „Eine Staatsbeteiligung ist eine Option“ sagte sie gestern am Rande eines Spitzentreffens von Managern zum Thema Wasserstoff bei der NRW-Landesregierung. Allerdings könne eine Staatsbeteiligung „auch mit anderen Optionen einhergehen“, betonte Merz. So könne der Staat für eine kurze Zeit einsteigen „und danach übernimmt jemand anders, der aber schon von Anfang an dabei war“.