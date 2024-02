Stahlproduktion: EU-Kommission billigt Beihilfe für grünen Umbau von Arcelor-Mittal

Die EU-Kommission hat grünes Licht für die milliardenschwere Staatshilfe gegeben, mit der Deutschland den grünen Umbau der Stahlproduktion von Arcelor-Mittal fördern will. Die Hilfe in Höhe von 1,3 Milliarden Euro sei notwendig und angemessen für den Markteintritt der CO2-freien Stahlproduktion, teilten die Wettbewerbshüter in Brüssel am Freitag mit.