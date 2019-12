Stahlproduzent: Großaktionäre ebenen Weg für Kapitalerhöhung bei Schmolz + Bickenbach

Die Aktien von Schmolz + Bickenbach waren am Montag vom Börsenhandel suspendiert. Zum Freitag-Schlusskurs von 0,22 Franken ist das Unternehmen an der Börse 205 Millionen Franken wert. Dem Konzern macht die Krise in der Automobilbranche zu schaffen – im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von 420 Millionen Euro. In Deutschland produziert Schmolz + Bickenbach an den vier Standorten Witten, Siegen, Krefeld und Hagen.