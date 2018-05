Stahlproduzent: Tata-Betriebsrat zweifelt Thyssens Zeitplan für gemeinsame Stahlfirma an

AmsterdamThyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger hat aus den Niederlanden einen Dämpfer für den angestrebten Zeitplan zur Gründung der Gemeinschaftsfirma der Stahlsparte mit Tata Steel bekommen. Die Verhandlungen der Arbeitnehmervertreter mit dem Management in den Niederlanden könnten länger als bis Ende Juni dauern, sagte der dortige Betriebsratschef Frits van Wieringen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Betriebsrat gehe davon aus, dass die Verhandlungen von Mai an gerechnet zwei bis drei Monate dauern könnten.