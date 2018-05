Stahlproduzent: Tata Steel will Sparten mit 1100 Mitarbeitern abgeben

Neben Unternehmen in Großbritannien und in der Türkei stehe auch die Koblenzer Firma Kalzip zur Disposition. Das Unternehmen mit rund 140 Beschäftigten stellt Fassadensysteme aus Aluminium her. Für alle Unternehmen solle der beste Eigentümer gefunden werden, sagte der Chef von Tata Steel Europe, Hans Fischer. Wenn die Firmen verkauft würden, würde Tata Steel Europe noch etwa 20.000 Mitarbeiter beschäftigten.