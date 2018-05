Stahlproduzent: Thyssen-Krupp setzt auf seillose Aufzüge mit Magnetschwebetechnik

Die bereits in einem Testturm in Rottweil mit Sandsäcken erprobte Technologie werde voraussichtlich ab Ende 2021 in einem Gebäude in Berlin erstmals zum Einsatz kommen, sagte Cesarz. Ab dem Jahr 2022 rechne Thyssen-Krupp dann mit dem Bau von fünf bis sechs seillosen Aufzügen pro Jahr.