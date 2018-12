Stahlriese Thyssenkrupp besetzt Vorstandsposten neu

Nun ist immerhin seine Vorstandsmannschaft wieder komplett. Der 56-jährige ehemalige Bayer-Finanzchef soll nun im kommenden Februar in den Vorstand aufrücken, mit dem vierten Mitglied sei das Gremium wieder vollständig, erklärte Thyssenkrupp. Dietsch hatte in seiner Zeit bei Bayer unter anderem beim Covestro-Börsengang mitgearbeitet. Der Manager verfüge über Erfahrungen und Kompetenzen, „um den Teilungsprozess von Thyssenkrupp gemeinsam mit dem bisherigen Vorstand zu gestalten“, erklärte Aufsichtsratschef Bernhard Pellens.

Pellens selbst kann den Posten an der Spitze des Aufsichtsrats aus Gründen der guten Unternehmensführung nur noch bis 2020 ausüben. Auch hier steht ein Wechsel an. Merz kann sich nun Insidern zufolge Hoffnungen auf seine Nachfolge machen. Sie war erst im November in den Thyssenkrupp-Aufsichtsrat berufen worden, die Hauptversammlung des Konzerns Anfang kommenden Jahres soll sie bestätigen. Die Einladung für das Aktionärstreffen wird in der kommenden Woche erwartet - und diese könnte bereits Klarheit über den Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums bringen, hatten mehrere Insider Reuters gesagt.