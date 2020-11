Stahlsparte Corona wirkt bei Thyssenkrupp wie ein Brandbeschleuniger

Wettbewerber schafften dagegen schon Tatsachen, sagt Pontzen. So baue Salzgitter seit 2019 in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für 50 Millionen Euro an einem Projekt für klimaneutrale Stahlproduktion – mit sieben Windräder für die Produktion von Grünstrom hinter dem Hüttenwerk in Salzgitter. Der Ökostrom wird für die Produktion von Wasserstoff gebraucht. Auch Konkurrent SSAB aus Schweden hat bereits einen dreistelligen Millionenbetrag in ein erstes Testprojekt für die klimaneutrale Produktion von Stahl gesteckt. Thyssenkrupp plant, ab 2025 den ersten Wasserstoff vom Energiekonzern RWE für seine Werke in Duisburg zu beziehen.