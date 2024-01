Standort Deutschland Ampel will bei Batterieforschung radikal kürzen: „Dramatische Konsequenzen“

Während Großprojekte unter anderem im Rahmen so genannter Important Projects of Common European Interest (IPCEI) der EU weiter gefördert würden, um Europas Unternehmen den Einstieg in die Batterietechnologie zu ermöglichen, lege man mit den jetzt geplanten Kürzungen zugleich die Keime für ein Ökosystem Batterie um diese Großfabriken herum still. „Mit dem Verlust der, auch im europäischen Vergleich starken deutschen Forschung, werden sich die an den IPCEI beteiligten Unternehmen nicht wie erhofft weiter entwickeln können, die in den Standort Deutschland investierten Steuermilliarden so „ins Leere laufen“, schreiben die Forscher in ihrem Brandbrief.