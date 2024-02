Standort Deutschland: „Eine so tiefgreifende Krise habe ich noch nicht erlebt“

Es ist ein Trauerspiel. Seit fast zwei Jahren stagniert die deutsche Wirtschaft, ist die Bundesrepublik in Sachen Wachstum das Schlusslicht unter den großen Industriestaaten. Und auch die Stimmung ist so düster wie lange nicht mehr. So zumindest lassen sich die Ergebnisse des „Industry Crisis Radar“ der Boston Consulting Group (BCG) interpretieren, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegen. Mit dem Datentool will die Unternehmensberatung „regelmäßig die Krisenstimmung in den deutschsprachigen Ländern messen“, sagt Tobias Wens, Partner im BCG-Restrukturierungsteam. „Wie groß sind die Restrukturierungssorgen in verschiedenen Branchen, wie stark wird der wirtschaftliche Druck wahrgenommen?“