Standort Duisburg So feiert Thyssenkrupp den grünen Wunderofen

Allein die Gegenwart des Ministerpräsidenten Wüst am Mittwoch zeigt, welche politische Dimension das Projekt hat, weil durch die Umbrüche in der Stahlproduktion so viele Arbeitsplätze in der Region auf dem Spiel stehen. Allein 26.000 Menschen arbeiten, wie Tekin Nasikkol, der Betriebsratschef der Sparte und Konzern-Aufsichtsratsmitglied, sagte, „beim Stahl“. Dazu komme ein Vielfaches an Arbeitsplätzen in den weiterverarbeitenden Betrieben.