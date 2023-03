Standort Duisburg So feiert Thyssenkrupp den grünen Wunderofen

Seit einiger Zeit gibt es eine Diskussion darüber, ob gerade die Erzeugung von grünem Wasserstoff für eine Rohstahlproduktion an Rhein und Ruhr nicht zu teuer sein wird. Grüner Wasserstoff kann dort am günstigsten hergestellt werden, wo es günstigen grünen Strom gibt. Also dort wo Erneuerbare Energien vorhanden sind, etwa in Schweden, aber auch in Kasachstan oder am Golf. Lohnt es sich unter diesen Umständen noch, den Rohstahl im Ruhrgebiet zu produzieren? Oder ist es besser, die Eisenschwamm-Pellets, die in Direktreduktionsanlagen hergestellt werden, zu importieren und sich im Westen Deutschlands lieber auf die Weiterverarbeitung zu konzentrieren?