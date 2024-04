Standort-Investitionen Warum Deutschland plötzlich wieder attraktiv für die Pharma-Riesen ist

Zumal die neue Fabrik von Lilly kein Einzelfall ist. In den vergangenen Wochen haben gleich etliche große Pharmakonzerne Mega-Investitionen in Deutschland angekündigt. Dabei kommen die Hersteller meist ganz ohne Subventionen aus. Der japanische Pharmakonzern Daiichi Sankyo will im bayerischen Pfaffenhofen in den kommenden Jahren bis zu eine Milliarde Euro ausgeben. Unter anderem sollen Labore für die Antikörper-Wirkstoff-Konjugate entstehen – eine neue, vielversprechende Form der Krebstherapie. Der Schweizer Medikamenten-Hersteller Roche eröffnete erst kürzlich ein neues Gentherapie-Entwicklungszentrum im bayerischen Penzberg. In den kommenden drei Jahren will Roche zusätzlich eine Milliarde Euro in Deutschland investieren.