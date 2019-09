Staplerbauer: Brexit-Angst beschert Kion gute Geschäfte in England

In diesem Segment stand im ersten Halbjahr lediglich ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche. Die Angst vor Engpässen und Störungen der Lieferketten nahm vergangene Woche wieder zu, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson ein Dokument freigeben musste, das für den Fall eines harten Brexits vor Versorgungsproblemen bei Lebensmitteln und Medikamenten, sowie LKW-Staus an den Außengrenzen warnte.