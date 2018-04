Starkes China-Geschäft für Daimler: SUV-Nachfrage treibt Mercedes-Absatz an

Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz seine Marktführerschaft im Premiumsegment verteidigt dank eines noch stärkeren Wachstums von fast zehn Prozent. Daimler-Chef Dieter Zetsche kündigte auf der Hauptversammlung am Donnerstag an, die Produktoffensive solle mit mehr als einem Dutzend neuer Modelle in diesem Jahr weitergehen.