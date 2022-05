Start der Hannover Messe Wieso die Weltmarktführer von morgen der Hannover Messe fernbleiben

Nicolai Küls sieht diese Vorteile offenbar auch. Er ist Geschäftsführer von der Technotrans Solutions, einer der beiden Future Champions, die in Hannover ausstellen werden. In diesem Jahr ist Technotrans zum ersten Mal auf der Hannover Messe. Warum? „ Nach der Corona-Pause wollen wir einfach auch in Hannover präsent sein und die Möglichkeit nutzen, um persönliche Kontakte neu zu knüpfen oder auch zu vertiefen – das klassische Messe-Geschäft“, sagt Küls. Die Technotrans Solutions ist spezialisiert auf das sogenannte Thermomanagement: das Kühlen und Temperieren über Flüssigkeiten für die Industrie. Die Temperatur-Spannweite reicht dabei von minus 80 Grad bis plus 400 Grad. Eingesetzt werden die Technotrans-Lösungen vor allem in der Kunststoffindustrie, aber auch in der Metall- oder Lebensmittelindustrie.