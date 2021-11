Start-up für Bluttests: Theranos-Betrugsprozess: Gründerin Elizabeth Holmes tritt in den Zeugenstand

Die Entscheidung, Holmes so früh in ihrer Verteidigung aussagen zu lassen, galt als Überraschung. Die Staatsanwaltschaft machte bereits zuvor deutlich, dass sie Holmes unter Eid befragen will. Die Staatsanwälte riefen 29 Zeugen auf, um ihre Behauptung zu untermauern, dass Holmes das Leben von Patienten gefährdete und gleichzeitig Investoren und Kunden über die Technologie von Theranos täuschte.