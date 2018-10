Start-up Ovo Evonik-Beteiligung will Töten männlicher Küken überflüssig machen

DüsseldorfDer Chemiekonzern Evonik beteiligt sich an einem niederländischen Start-Up-Unternehmen, das mit einer neuen Methode zur Bestimmung von Geschlechtern in Hühnereiern das millionenfache Töten männlicher Küken überflüssig machen will. Evonik halte einen Minderheitsanteil an dem 2013 von einem Biomediziner und einem Biologen gegründete Unternehmen In Ovo, teilte der Essener Konzern am Montag mit.