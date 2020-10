Statt Stellenabbau: Daimler-Betriebsratschef will aus Car-Sharing aussteigen

Die Autobauer wollten mehr als eine Milliarde Euro in die Now-Services investieren, um schnell wachsen, in Konkurrenz etwa zu Uber den Markt zu erobern und führend in Europa zu werden. Die Dienste zählten vor Ausbruch der Coronakrise auch immer mehr Nutzer, machten aber bisher allenfalls an einzelnen Standorten Gewinn. Schon länger gibt es Gerüchte über den Verkauf von Einzelteilen. Daimler-Finanzchef Harald Wilhelm erklärte bei der jüngsten Strategie-Konferenz, die Plattformunternehmen müssten auf eigenen Beinen stehen können. Dem Management seien Profitabilitätsziele gesetzt worden. „Und wir sind offen für Partnerschaften“, bekräftigte er.