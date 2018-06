Beiersdorf-Chef verlässt den Konzern

Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich verlässt überraschend den Konsumgüterkonzern. Er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Man habe sich auf die Beendigung des Vorstandsmandats spätestens zum Ende der bis zum 31. Dezember 2019 laufenden Amtsperiode verständigt, gab der Dax-Konzern am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt. Gegebenenfalls werde Heidenreich früher gehen, wenn ein Nachfolger gefunden worden sei. Der 55-Jährige steht seit 2012 an der Spitze des Nivea-Herstellers.Der Chef des Nivea-Konzerns Beiersdorf, Stefan F. Heidenreich, wird spätestens zum Ende des kommenden Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden. Er habe sich freundschaftlich mit dem Aufsichtsrat verständigt, seinen bis dahin laufenden Vertrag nicht zu verlängern, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Falls der Aufsichtsrat einen Nachfolger bestelle, werde er sein Amt zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung stellen.