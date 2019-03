Stefan Heidenreich Ex-Beiersdorf-Chef kassiert Rekord-Vergütung

Scharfe Kritik übte Kramarsch an den geplanten Änderungen an den Gehaltstabellen in den Geschäftsberichten. „Deutschland droht der Rückschritt in die Transparenz-Steinzeit“, kritisierte der Vergütungsexperte. Gerade die Langfrist-Boni und die Beiträge zu Betriebsrenten seien in den vergangenen fünf Jahren gestiegen und machten zusammen 60 Prozent der Gehälter aus. „Umso erschreckender ist es, dass die Transparenzvorschriften für genau diese Vergütungselemente wieder gestrichen werden sollen.“