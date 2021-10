Steigende Corona-Infektionen Deutschland braucht mehr Booster-Impfungen

Während in Deutschland die Drittimpfungen nur zögerlich anlaufen, sind viele andere Länder, die ebenfalls überwiegend auf Biontech/Pfizer und Moderna setzen, schon weiter. So bietet Israel bereits allen Bürgerinnen und Bürgern eine Drittimpfung an. Auch in Litauen können alle Erwachsenen einen „Booster Shot“ erhalten – sofern die letzte Impfung mehr als ein halbes Jahr zurückliegt. In Großbritannien konnten zuletzt über-50-Jährige sowie Heimbewohner, Pflegekräfte und extrem gefährdete Menschen ab 16 Jahren eine Auffrischungsimpfung bekommen. Dänemark sieht ebenfalls Drittimpfungen für alle vor – zunächst werden allerdings Menschen ab 65 Jahren sowie aus Risikogruppen zur Auffrischung eingeladen.