Steigende Verkaufszahlen: Chinas Automarkt kommt rasant aus der Krise

Der Großteil der in der Volksrepublik verkauften Fahrzeuge hat nach wie vor einen Verbrennungsmotor an Bord. Es werden aber immer mehr Elektroautos verkauft, weil auch die chinesische Regierung klimaschonende Antriebe stark fördert. Ein Beamter des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie sagte, die Regierung rechne 2020 mit dem Verkauf von mehr als 1,3 Millionen so genannter New Energy Vehicles (NEV). Im Vorjahr waren es 1,2 Millionen Einheiten. Allein im November verdoppelte sich der Absatz an NEV-Fahrzeugen auf 200.000 Einheiten.