Steigender Bedarf an Batteriezellen Bosch-Elektrosparte holt sich weitere Lieferanten

Selbst im Profibereich - bei Handwerkern oder in der Produktion werden inzwischen mehr und mehr Bohrmaschinen und Schrauber mit Akku nachgefragt. Der Marktanteil in industrialisierten Ländern liege derzeit bei 66 Prozent, so Becker. „2025 werden es 80 Prozent sein“, sagt er. Wie die Verteilung bei der eigenen Firma aussieht, will Becker nicht offenlegen.