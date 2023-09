Stellenabbau Chemiekonzern Lanxess baut Stellen in Deutschland ab

Der Stellenabbau soll in Deutschland vor allem die Verwaltung treffen: „Der Vorstand hat bereits auf ein Viertel seines Fixgehaltes verzichtet, die Leitenden Angestellten auf zehn Prozent. Doch nun müssen wir auch an Stellen ran, etwa in der Verwaltung“, sagte Zachert. „Wir wollen in den kommenden Wochen eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite erzielen. Die Umsetzung wird dann noch in diesem Jahr beginnen.“ Es gäbe bei Lanxess keinen Vertrag zur Beschäftigungs- oder Standortsicherung. „Bisher hat es Lanxess stets geschafft, den Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten. Das ist auch jetzt das Ziel.“