Sterilisationsspirale Essure: US-Behörde beschränkt Verkauf von Bayer-Verhütungsmittel

FrankfurtDie US-Gesundheitsbehörde FDA schränkt den Verkauf eines umstrittenen Verhütungsmittels von Bayer in den USA ein. Die Sterilisationsspirale Essure dürfe nur noch an Ärzte und Gesundheitseinrichtungen verkauft werden, die umfassend über die Vorteile und Risiken von Essure aufklärten, teilte die FDA am Montag mit.