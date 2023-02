Strabag-Vorstand im Interview „Unerträglich, wie lange das dauert in Deutschland“

Die Fachlosvergabe dient dem Schutz des Mittelstandes, der den Gesamtauftrag nicht stemmen könnte.

Das ist ein Trugschluss. Der Mittelstand kann sich in Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen und um komplette Aufträge bewerben. Das klappt ja auch in anderen Bereichen. In akuten Situationen ist die Fachlosvergabe falsch und Sand im Getriebe. Die Bahn macht das effizienter. Wir haben in Deutschland oft ehrenwerte Absichten und schaden uns damit an anderer Stelle.



