Strabag-Vorstand im Interview: „Unerträglich, wie lange das dauert in Deutschland“

Obwohl Ihr Wirkungsradius ja enorm gewachsen ist vor wenigen Wochen. Sie sind von der deutschen Strabag-Tochter in Köln in die Zentrale nach Wien gewechselt und verantworten dort seit Anfang des Jahres die Geschäfte in Deutschland, Benelux, Skandinavien und der Schweiz. Das ist ziemlich genau die Hälfte der Konzernleistung. Wie schwierig wird diese Mission für Sie? Der deutsche Markt ist der wichtigste für die Strabag, und da stehen alle Signale akut auf Krise – etwa im Wohnungsbau.

Der Wohnungsbau in Deutschland ist stark zurückgegangen. Das politische Ziel der Fertigstellung von 400.000 Wohnungen ist 2023 und auch 2024 nicht zu schaffen. Aber unser Unternehmen betrifft das nur in kleinem Umfang, bei unserer Tochter Züblin in Stuttgart. Dort rechnen wir im Segment Wohnungsneubau, der aber nur rund ein Fünftel der Züblin-Jahresleistung von über vier Milliarden Euro ausmacht, in diesem Jahr inflationsbereinigt zwar mit einem Rückgang der Leistung von 15 bis 20 Prozent. Andere Züblin-Bereiche wie der Ingenieurbau oder Wirtschaftsbau können das voraussichtlich gut ausgleichen.