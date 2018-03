Strafzölle auf Stahl: Was sich Europas Stahlhersteller jetzt von der EU wünschen

BrüsselWas Geert Van Poelevoorde sich von der EU wünscht, kann er in zwei Sätzen ausdrücken. „Erstens muss es schnell gehen. Und zweitens muss es wirken“, erklärte der Präsident des Europäischen Stahlverbands Eurofer am Montagabend in Brüssel vor Journalisten und Politikern.

Es ist der erste große Aufschlag der europäischen Stahlindustrie, seitdem die US-Regierung angekündigt hat, künftig 25 Prozent Zoll auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium zu erheben. Gerade erst hat die Branche ihren Weg aus einer schweren Preiskrise gefunden, ausgelöst durch billigen Stahl aus China. Nun droht die Rückkehr in den Krisenmodus – und der Verlust von Zehntausenden Jobs, so die Warnung von Eurofer.

Hinter dem düsteren Szenario steckt eine einfache Rechnung. Derzeit importieren die USA rund 35 Millionen Tonnen Stahl. Das meiste davon stammt aus Kanada (5,8 Millionen Tonnen), Brasilien (4,7 Millionen Tonnen) und Südkorea (3,4 Millionen Tonnen). Die größte Sorge der europäischen Stahlunternehmen: Ein großer Teil davon könnte künftig in Europa landen – auch wenn die USA offenbar die Nafta-Staaten Mexiko und Kanada von den Zöllen ausnehmen wollen.