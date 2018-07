Strafzölle: BMW erhöht im Handelsstreit die Preise für Geländewagen in China

BMW baut in der Fabrik in Spartanburg in South Carolina die Geländewagen der X-Reihe. Im vergangenen Jahr gingen von den in den USA gefertigten Fahrzeugen gut 100.000 nach China. Besonders beliebt ist bei chinesischen Kunden der X3, weshalb der Geländewagen jetzt auch vor Ort gefertigt wird. Auch der Stuttgarter Konkurrent Daimler bekommt den Handelsstreit zu spüren und senkte deswegen im Juni die Prognose.