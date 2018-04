Strafzölle: GM und Ford fordern von USA und China Handelsdialog

China hatte am Mittwoch als Reaktion auf höhere US-Zölle Gegenmaßnahmen angekündigt. So werden für Autos, Sojabohnen oder bestimmte Flugzeuge aus den USA höhere Abgaben fällig. Ab wann die neuen Zölle gelten sollen, ist offen. Die Aktionäre von GM und Ford gaben sich zunächst gelassen: Die Papiere der Unternehmen legten im New Yorker Mittagshandel um 0,6 beziehungsweise 0,3 Prozent zu, während der Dow Jones um 0,4 Prozent nachgab.