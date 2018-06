Streik beim Autozulieferer: Beschäftigte bei Neue Halberg-Guss blockieren Auslieferung

Kruppa reagierte damit auf einen offenen Brief der NHG. Darin hatte der Arbeitgeber die Beschäftigten am Freitag vor einem Jobverlust gewarnt. Wegen des Streiks komme es bei ersten Kunden zu Ausfällen in der Produktion. Mit jedem weiteren Tag riskiere man den Verlust dieser Kunden und damit auch den Verlust aller Jobs in Saarbrücken.