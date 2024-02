Streit in der Solarindustrie Warum sich Enpal mit Meyer Burger zankt

Die Stimmung in der deutschen Solarindustrie ist derzeit stark angespannt. Auf der einen Seite kämpfen europäische und deutsche Hersteller von Zellen und Modulen angesichts der erdrückend günstigen chinesischen Konkurrenz ums Überleben – allen voran das Schweizer Unternehmen Meyer Burger, aber auch Solarwatt aus Dresden und Heckert Solar aus Chemnitz. Sie fordern von der Politik einen so genannten „Resilienzbonus“ – höhere Einspeisevergütung für Produkte „made in Europe“. Andernfalls, drohen sie, müssen sie ihre Produktion in Deutschland einstellen. Meyer Burger will schon in der zweiten Februarhälfte entscheiden, ob das Unternehmen seine Solarfabrik in Freiberg in Sachsen schließt.